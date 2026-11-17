Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyonetin altına sıkışan kedi, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedinin kamyonetin alt kısmında sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Aracın alt kısmında sıkışan kediye zarar vermemek için titizlikle yürütülen kurtarma çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, kurtarılarak güvenli alana alındı.