Bursa Karacabey Gönü Mahallesi\'nde eski damdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde eskiden dam olarak kullanılan ve içerisinde çeşitli eşyaların bulunduğu yapıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Karacabey ilçesine bağlı Gönü Mahallesi'nde meydana geldi. Eskiden dam olarak kullanılan ve günümüzde içerisinde çeşitli eşyaların bulunduğu yapıda elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yoğun olduğu yapıya müdahale eden ekipler, yoğun çalışmalar sonucunda içeriye girmeyi başardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Öte yandan, yangından yaklaşık 2 saat önce aynı mahallede bulunan elektrik trafosunda da patlama meydana geldiği öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.