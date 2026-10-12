Bursa Karacabey Şahinköy'de çıkan yangın itfaiye sayesinde büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Bursa Karacabey Şahinköy'de çıkan yangın itfaiye sayesinde büyümeden söndürüldü

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Bursa Karacabey Şahinköy\'de çıkan yangın itfaiye sayesinde büyümeden söndürüldü
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Bursa Karacabey'de Şahinköy mevkii Karaçay alanındaki boş arazide çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve araştırılıyor.

Bursa'da boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Karacabey ilçesi Şahinköy mevkii Karaçay alanında bulunan boş arazide meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
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