Kestel\'deki orman yangını söndürüldü

Bursa'nın Kestel ilçesi Aktaştepe mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kestel ilçesine bağlı Aktaştepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA