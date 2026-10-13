Bursa Mudanya Ayazma\'da yıkım kararına vatandaşlar tepki gösterdi, çatılara çıktılar

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ayazma bölgesinde, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle alınan yıkım kararları mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yıkım için bölgeye gelen ekipleri engellemek isteyen bazı vatandaşlar çatılara çıkarak bekleyişe geçti.

Mudanya'nın sahil bölgelerinden Ayazma'da yaşanan yıkım hareketliliği, gergin anlara sahne oldu. İş makineleri ve kolluk kuvvetlerinin bölgeye gelmesi üzerine evlerinin yıkılmasına karşı çıkan vatandaşlar, yıkım işlemlerine tepki gösterdi.

Vatandaşlar çatılara çıktı

Bölgede yaklaşık iki haftadır devam ettiği belirtilen yıkım girişimleri sırasında jandarma ve itfaiye ekipleri de bölgeye geldi. Evlerinin yıkılmasını istemeyen bazı vatandaşlar, müdahaleyi engellemek amacıyla çatıların üzerine çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından bölgede bekleyiş sürerken, gerginlik dikkat çekti.

2021'de de aynı durumu yaşadık

Mahalle sakinleri, benzer bir sürecin 2021 yılında da yaşandığını ileri sürdü. Son iki haftadır ekiplerin bölgeye geldiğini, vatandaşların tepkisinin ardından ise geri döndüğünü iddia eden bölge sakinleri, sürecin belirsizliğinden duydukları endişeyi dile getirdi.

10 bin hanelik bölgede imar affından yararlanamadık

Yıkım kararlarına tepki gösteren vatandaşlar, bölgedeki uygulamaların adil olmadığını savundu. Yaklaşık 10 bin hanenin bulunduğunu belirttikleri bölgede imar affından yararlanamadıklarını öne süren mahalle sakinleri, kendilerine çeşitli cezalar kesildiğini ve bu cezaları ödediklerini ifade etti.

Yapılan ödemelere rağmen yıkım işlemlerinin gündeme gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, belediyenin özellikle Ayazma çevresindeki yapılara yoğunlaştığını iddia etti. Bölgedeki caminin de kaçak yapı kapsamında değerlendirildiğini öne süren mahalle sakinleri, diğer yerleşim bölgelerinde benzer uygulamaların aynı şekilde yürütülmediğini savundu.

Ayazma'da gergin bekleyiş

Ayazma ve Mesudiye sahili çevresinde yaşanan gelişmeler, bölge sakinleri tarafından yakından takip ediliyor. Yıkım kararlarına karşı çıkan vatandaşların tepkisi sürerken, bölgedeki bekleyişin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.