Bursa Mudanya'da apartman garajındaki odun yangını sakinlerin müdahalesiyle söndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Mudanya'da apartman garajındaki odun yangını sakinlerin müdahalesiyle söndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya\'da apartman garajındaki odun yangını sakinlerin müdahalesiyle söndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Mudanya'da bir apartmanın garajındaki odunlar henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Dumanı fark eden sakinler yangın tüpleriyle müdahale etti, itfaiye yangını kontrol altına aldı; can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bursa'da apartmanın garaj bölümünde bulunan odunların tutuşması sonucu çıkan yangın, apartman sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Mudanya ilçesi Ömer Bey Mahallesi Zafer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın garaj bölümünde bulunan odunlar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu.

Dumanları fark eden apartman sakinleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen kontrol altına alarak garaj bölümünde soğutma çalışması yaptı.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeMudanyaGüncelYaşamBursaOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Trabzon’da heyelan faciası Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Karaman’da çift ölü bulundu, ’Evde siyanür var, girmeyin’ notu çıktı Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı 90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
09:17
Burak Yılmaz Süper Lig’e geri döndü İşte yeni takımı
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
09:15
MASAK’ta casusluk soruşturması 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
MASAK'ta casusluk soruşturması! 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
09:08
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
08:35
Bulgaristan’da seçime damga vuran kadın Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
08:15
Suudi Arabistan’dan Türkiye ve Pakistan’a ’acil’ toplantı çağrısı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı
07:47
Netanyahu’ya BM’de büyük protesto Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 09:39:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da apartman garajındaki odun yangını sakinlerin müdahalesiyle söndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei