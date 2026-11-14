Bursa Mudanya\'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, kaçan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde deniz kıyısında oturan üç arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Halitpaşa Mahallesi Şeref Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kıyısında birlikte oturan ve alkollü oldukları öğrenilen üç arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, bıçak kullanılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Yunus polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, 2 kişi ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Yunus polis ekipleri, kavgada kullanıldığı değerlendirilen bıçağı tespit ederek delil olarak muhafaza altına aldı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mahalle sakinleri aydınlatma ve güvenlik kamerası istiyor

Bölgede yaşanan olaylar mahalle sakinlerini de tedirgin ediyor. Sahil kesimindeki bazı noktalarda aydınlatmaların yetersiz olduğunu ve güvenlik kameralarının bulunmamasının güvenlik endişelerini artırdığını belirten vatandaşlar, yaşanan olaylardan artık rahatsız olduklarını dile getirdi.

Mahalle sakinleri, sahil boyunca yeterli aydınlatma sistemlerinin kurulmasını, güvenlik kameralarının yerleştirilerek bölgenin 24 saat izlenmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için belediyenin bölgedeki güvenlik sorununa kalıcı çözüm getirmesini bekliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.