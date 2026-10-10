Bursa Mudanya\'da evin balkonundaki yangını itfaiye eve sıçramadan söndürdü

Bursa Mudanya'da evin balkonundaki yangını itfaiye eve sıçramadan söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Mudanya'daki Hasanbey Mahallesi'nde bir evin balkonunda çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evin içine sıçramadan söndürüldü. Balkonda soğutma çalışması yapıldı.
Bursa'da bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince evin içine sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin balkonunda aniden yükselen alevler kısa sürede balkonu sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Alevler evin içine sıçramadan söndürülürken, balkonda soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: İHA
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