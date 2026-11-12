Bursa Mudanya'da iki ayrı kaza yaşandı, çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da iki ayrı kaza yaşandı, çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı

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Bursa Mudanya\'da iki ayrı kaza yaşandı, çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı
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Bursa Mudanya\'da iki ayrı kaza yaşandı, çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı
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Mudanya'dan Bursa yönüne giden otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve karşı şeride geçti. Kaza yapan aracı kaldırmak için çağrılan çekiciye bu sırada başka bir otomobil çarptı, sürücüsü kaçarken araçlarda maddi hasar oluştu ve polis inceleme başlattı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinden kent merkezi yönüne ilerleyen bir otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti. Kaza sonrası aracı kaldırmak için olay yerine gelen çekiciye başka bir otomobil çarptı. Çekiciye çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Geçit Mahallesi'nde hızlı tren hattının altındaki kavşak yakınlarında meydana geldi. Mudanya'dan Bursa istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, Geçit-Mudanya istikametinde durabildi. Kaza yapan aracın kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. Aracı yüklemek üzere çalışma yapan çekiciye, bu sırada başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın ardından otomobil sürücüsünün aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı öğrenildi.

Yaşanan iki ayrı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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