Bursa Mustafakemalpaşa'da mevlit sonrası arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bursa Mustafakemalpaşa'da mevlit sonrası arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı

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Bursa Mustafakemalpaşa\'da mevlit sonrası arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 30 Ekim'de camide okunan mevlit sonrası çıkan tartışmada bir kişi, arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. Vücuduna 3 kurşun isabet eden kişi hayatını kaybederken, suç aletiyle yakalanan şüpheli Recep K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da camide okunan mevlidin ardından çıkan tartışmada bir kişi, arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. 4 çocuk babası Emre İnatlı (35), vücuduna isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybederken, olayın şüphelisi Recep K. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Ekim günü Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Aydın'dan otobüsle ilçeye gelen Emre İnatlı, sabah saatlerinde camide düzenlenen mevlide katıldı. Mevlidin ardından camiden çıkan Emre İ., birlikte hayvan ticareti yaptığı arkadaşı Recep K. ile karşılaştı.

Tartışma silahlı saldırıyla sonuçlandı

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada Recep K., yanındaki tabancayla İnatlı'ya ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden 4 çocuk babası adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emre İnatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İnatlı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Suç aletiyle birlikte yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli Recep K., polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin ilk ifadesinde, Emre İnatlı ile birlikte hayvan ticareti yaptıklarını ve aralarında husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Recep K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Mustafakemalpaşa3. SayfaGüncelBursaSon Dakika

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