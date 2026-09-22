Bursa Nilüfer'de beton mikserinden yola beton dökülmesi kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de beton mikserinden yola beton dökülmesi kameraya yansıdı

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Bursa Nilüfer\'de beton mikserinden yola beton dökülmesi kameraya yansıdı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde seyir halindeki beton mikserinin arkasından yola beton döküldü. Yola yayılan beton trafikte tehlike oluştururken sürücüler zor anlar yaşadı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da seyir halindeki beton mikserinden yola beton döküldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yola dökülen beton, trafikte tehlike oluştururken sürücüler zor anlar yaşadı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir beton mikserinin arka kısmından yola beton döküldü. Mikserin ilerlemesiyle birlikte yola yayılan beton, araçların geçiş güzergahında iz bıraktı.

O anlar, aynı istikamette seyreden bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde beton mikserinin ilerlediği, arkasından ise yola beton döküldüğü görüldü.

Yola dökülen betonun, trafikte seyreden diğer araçlar açısından tehlike oluşturduğu görüldü.

Kaynak: İHA
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