Bursa Nilüfer'de eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla ateş açan 2 şüpheli kaçtı - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla ateş açan 2 şüpheli kaçtı

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Bursa Nilüfer\'de eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla ateş açan 2 şüpheli kaçtı
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Bursa Nilüfer\'de eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla ateş açan 2 şüpheli kaçtı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında bir eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli kaçtı, polis yakalanmaları için çalışma başlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 şahıs, bir eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de mekanda incelemelerde bulundu.

Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
Bursa Nilüfer3. SayfaFethiyeGüncelPolisBursaSon Dakika

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