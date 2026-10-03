Bursa Nilüfer\'de trafodaki patlamalar panik yarattı, yangın kontrol altına alındı

Bursa'da bir trafoda çıkan yangın sırasında meydana gelen patlamalar çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Ata Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında trafoda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.