Bursa Nilüfer'de trafodaki patlamalar panik yarattı, yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de trafodaki patlamalar panik yarattı, yangın kontrol altına alındı

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Bursa Nilüfer\'de trafodaki patlamalar panik yarattı, yangın kontrol altına alındı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Ata Bulvarı'ndaki trafoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Patlamalar çevrede kısa süreli panik yarattı; itfaiye yangını kontrol altına aldı, inceleme başlatıldı.

Bursa'da bir trafoda çıkan yangın sırasında meydana gelen patlamalar çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Ata Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında trafoda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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