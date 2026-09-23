Bursa Nilüfer'deki yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'deki yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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Bursa Nilüfer\'deki yangında dumandan etkilenen 3\'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da bir sitedeki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3' çocuk 4 kişi, ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Nilüfer'deki yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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