Gemlik'te hasarlı apartman tahliye edildi, sokak trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemlik'te hasarlı apartman tahliye edildi, sokak trafiğe kapatıldı

Gemlik\'te hasarlı apartman tahliye edildi, sokak trafiğe kapatıldı
24.02.2026 22:40  Güncelleme: 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik'te, hasarlı olduğu tespit edilen 6 daireli Kaya Apartmanı'nın tahliyesine karar verildi. Belediye ekiplerinin yaptığı teknik incelemeler sonucunda bina boşaltıldı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hasarlı olduğu belirlenen 6 daireli Kaya Apartmanı'nın tahliyesine karar verildi. Belediye ekiplerinin yaptığı teknik incelemelerin ardından bina boşaltılırken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasar tespiti yapılan 6 daireli Kaya Apartmanı için belediye ekipleri bölgede inceleme başlattı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile Belediye Başkan Yardımcıları Emrecan Uzunkaya ve Durmuş Uslu olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Afet İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaptığı teknik incelemeler sonucunda binanın risk teşkil ettiği değerlendirilerek tahliye kararı alındı. Kararın ardından apartman sakinleri kontrollü şekilde tahliye edilirken, bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla apartmanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturdu.

Öte yandan, tahliye edilen bina ve çevresindeki çalışmalar dron ile görüntülendi. Belediye ekiplerinin bölgede detaylı incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Gemlik Belediyesinden yapılan açıklamada, "57 binamızda test yapmıştık fakat bu binamızda henüz yapmamıştık. Gemlik Belediyesi olarak yaptığımız inceleme binanın tahliyesine ve yıkımına karar verdik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Belediye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te hasarlı apartman tahliye edildi, sokak trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:29
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 00:19:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Gemlik'te hasarlı apartman tahliye edildi, sokak trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.