Gemlik\'te hasarlı apartman tahliye edildi, sokak trafiğe kapatıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hasarlı olduğu belirlenen 6 daireli Kaya Apartmanı'nın tahliyesine karar verildi. Belediye ekiplerinin yaptığı teknik incelemelerin ardından bina boşaltılırken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasar tespiti yapılan 6 daireli Kaya Apartmanı için belediye ekipleri bölgede inceleme başlattı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile Belediye Başkan Yardımcıları Emrecan Uzunkaya ve Durmuş Uslu olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Afet İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaptığı teknik incelemeler sonucunda binanın risk teşkil ettiği değerlendirilerek tahliye kararı alındı. Kararın ardından apartman sakinleri kontrollü şekilde tahliye edilirken, bina çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla apartmanın bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturdu.

Öte yandan, tahliye edilen bina ve çevresindeki çalışmalar dron ile görüntülendi. Belediye ekiplerinin bölgede detaylı incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Gemlik Belediyesinden yapılan açıklamada, "57 binamızda test yapmıştık fakat bu binamızda henüz yapmamıştık. Gemlik Belediyesi olarak yaptığımız inceleme binanın tahliyesine ve yıkımına karar verdik" dedi. - BURSA