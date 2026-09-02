Bursa\'nın İnegöl İlçesinde Metruk Bina Alevlere Teslim Oldu, Yangın 1 Saatte Söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk bina alev alev yandı. Yangında, şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın saat 04.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yiğitköy Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada bina alev alev yanmaya başladı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev tamamen küle dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.