Bursa'da bir şahıs, tartıştığı market işletmecisini tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren şüpheli ile market işletmecisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, tabancayla market işletmecisini bacağından vurarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.