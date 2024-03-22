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Bursa polisi kaçak 63 yabancı uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı

BURSA - İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren 63 şahsı yakaladı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kimliksiz yabancı uyruklu şahısların kaldığı tespit edilen 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyon çerçevesinde, kimliksiz 63 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 46 şahsın ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı, 17 şahsın da başka ile kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerinin mevcut olduğu tespit edildi.

Öte yandan, düzensiz göçmenlere ev kiralayan S.S., M.S.S., R.I. ve E.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.