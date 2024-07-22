Bursa Polisi Tatilcileri Denetledi - Son Dakika
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Bursa Polisi Tatilcileri Denetledi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis ekipleri, tatilcilerin yoğun olduğu sahillerde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar sonucunda bin 12 araç ve 3 bin 100 kişi sorgulanırken, 31 işyeri de denetlendi. Uygulamalar sırasında aranan 12 kişi yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, sahil ve plaj hatlarında yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı 3 bin 500 vatandaş bilgilendirildi ve 600 vatandaşa broşür dağıtıldı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenliği ve huzuru için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

22.07.2024 12:51
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Bursa Polisi, sahillerde kuş uçurtmuyor. Gemlik ilçesinde ekipler tatilcilerin yoğun olduğu sahillerde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatilcilerin yoğun olduğu sahillerde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar çerçevesinde bin 12 araç ile beraber 3 bin 100 şahıs sorgulanırken, 31 adet işyeri de denetlendi. Uygulamalar çerçevesinde hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanırken, toplam 12 aranan şahıs yakalanarak işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Uygulama çerçevesinde 3 adet ruhsatsız tabanca ile 17 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca, sahil ve plaj hatlarında yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı 3 bin 500 vatandaş bilgilendirilerek, 600 vatandaşa broşür dağıtıldı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü halkın güveni ve huzuru için uygulama ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Polisi Tatilcileri Denetledi - Son Dakika

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