Bursa Şehir Hastanesi\'nin otoparkında otomobil yangını

Bursa Şehir Hastanesi'nin kapalı otoparkındaki otomobil alev alev yandı.
Olay, dün 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehir Hastanesi'nin kapalı otoparkına LPG'li bir otomobil park etti. Otomobil, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar, yangın söndürme tüpleri ile yanan otomobile müdahale etti. Yanan otomobil, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobilde hasar oluştu. - BURSA
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