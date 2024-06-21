Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükorhan'daki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükorhan'daki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan yangının tekrar başlamaması için ekiplerin teyakkuzda beklediği sırada Bursa Valisi Mahmut Demirtaş bölgede incelemelerde bulundu. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü ancak rüzgarın etkisiyle tekrar başlamaması için önlemler alındı. Yangın sonucunda 250 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Vali Demirtaş, yangını söndürme çalışmalarında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

21.06.2024 21:29
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının tekrar başlamaması için ekipler teyakkuzda beklerken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş bölgede incelemelerde bulundu.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde dün saat 13.45 sıralarında Demirler köyü mevkiinde başlayan yangın havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Rüzgardan dolayı yangının tekrar başlamaması için yanan yerlerin etrafını dozerler yardımıyla çevirdi. Yaklaşık 200 araç ve bin personel gece boyu çalışmalarını sürdürülürken, Yaklaşık 250 hektar alana yayılan yangın ormanlık alanı küle çevirdi. Bölgeye gelen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş incelemelerde bulunurken, Vali Demirtaş, kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme faaliyetlerinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülere üstün gayretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükorhan'daki Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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