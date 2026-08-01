Bursa-Yalova Karayolunda Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bursa-Yalova Karayolunda Kaza: Sürücü Yaralandı

Bursa-Yalova Karayolunda Kaza: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada sürücü orta refüje çıkarak yaralandı.

Bursa- Yalova karayolunda çarpışan otomobillerden kaçan sürücü orta refüje çıkarak yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında orta refüje çıkan bir otomobil ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 23.45 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yalova istikametine seyreden 16 RAF 77 plakalı otomobil ile 16 BDL 34 plakalı otomobiller bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan M.Ü.(35) idaresindeki 06 GS 328 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Ağaca çarpan ve hurdaya dönen otomobilin kadın sürücüsü M.Ü. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Orhangazi, 3. Sayfa, Yalova, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa-Yalova Karayolunda Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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