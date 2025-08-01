Bursa Yenişehir'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, saat 13.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Yenişehir Orman İşletme Şefliği yaptı. 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personelle yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.