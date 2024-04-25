Bursaspor eski başkanı ve beraberindeki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursaspor eski başkanı ve beraberindeki kişi gözaltına alındı

Bursaspor eski başkanı ve beraberindeki kişi gözaltına alındı

Bursa'da bir dönem Bursaspor başkanlığı yapan işadamı E.A. ve beraberindeki 1 kişi icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik olarak suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan diğer 2 şüpheli ise aranıyor.

25.04.2024 15:12
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Bursa'da bir dönem Bursaspor başkanlığı yapan işadamı E.A. ve beraberindeki 1 kişi icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik olarak "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Olay karıştıktan sonra kaçan diğer 2 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

Dün saat 12,30 sıralarında Nilüfer ilçesinde iddiaya göre işadamı E.A.'ya ait olduğu eve icraya giden 2 avukat ile 1 icra memurunun darp edildiği olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik olarak "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret" suçlarını işledikleri iddia edilen şüpheliler E.A, B.C.K, B.Y.B. ve. İ.A. ile ilgili olarak; yakalama kararı çıkardı.

Şüpheliler E.A. ve B.C.K. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Müteahhit işadamı E.A. ile B.C.K.'nın Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken diğer 2 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. E.A.'nın yakınlarına olaya kendisinin karışmadığını ifade ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği aktarıldı.

Öte yandan Bursa Barosu da avukatlar ve icra memuruna yönelik saldırıya tepki gösterip, olayın takipçisi olacaklarını kaydettiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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