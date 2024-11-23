Büyükada'da Rüzgar Çatıları Uçurdu - Son Dakika
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Büyükada'da Rüzgar Çatıları Uçurdu

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Şiddetli rüzgar nedeniyle Büyükada'da iki restoranın çatısı yıkıldı, can kaybı yaşanmadı.

23.11.2024 11:40
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Büyükada'da şiddetli rüzgardan iki restoranın çatısı yıkıldı

İSTANBUL - Büyükada Gülistan Caddesi üzerinde kıyı şeridinde bulunan yan yana iki restoranın çatısı yıkıldı. Olay sabahın erken saatlerinde meydana geldiği için herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İş saatlerinde tıka basa dolan, yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdiği bu restoranların olay anında boş olması büyük bir felaketi önledi.

Dün akşam şiddetli lodosun etkisine giren Adalar bugün saat 08.30 sularında rüzgarın değişmesiyle birlikte Karayel fırtınasının etkisine girdi. Fırtınanın şiddeti 80 km'ye kadar çıktı.

Şiddetli rüzgar Adalar'da kıyı şeridinde etkili oluyor. Bir çok sahil kesimi su altında kaldı. Kıyıdaki çakıl taşları iç kesimlere doğru sürüklendi. Hava sıcaklığı yaklaşık 8 derece düştü. Adalar'da kıyı şeridinde göletler oluştu. Şehir hatları vapurları ve yolcu motorları seferlerinde zorluklar yaşamaya başladı.

İstanbul Şehir Hatları A.Ş yapılan açıklamada, Büyükada- Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar- Beşiktaş hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını duyurdu.

Büyükada\'da Rüzgar Çatıları Uçurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükada'da Rüzgar Çatıları Uçurdu - Son Dakika

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