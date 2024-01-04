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Büyükçekmece'de 11. kattaki apartman boşluğundan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 11. kattaki apartman boşluğundan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de bir apartmanın 11. katındaki boşluktan düşen 13 yaşındaki çocuk, olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Büyükçekmece\'de 11. kattaki apartman boşluğundan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
04.01.2024 - 21:56,
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Büyükçekmece'de 11'inci kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de yaşadığı binanın 11. kat apartman boşluğundan yere düşen 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin 16 katlı dairesinde yaşayan 13 yaşındaki Batuhan Şahin isimli çocuk, 11'inci kattan apartman boşluğundaki pencereden yere düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastaneye kaldırılırken, Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Düşen çocuğun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Büyükçekmece, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de 11. kattaki apartman boşluğundan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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