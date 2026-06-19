Büyükçekmece'de Abart Egzozlu Sürücüye 266 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Abart Egzozlu Sürücüye 266 Bin Lira Ceza

19.06.2026 10:59
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Ehliyetsiz sürücüye abart egzoz ve diğer nedenlerle toplam 266 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Büyükçekmece'de abart egzoz kullanan ehliyetsiz sürücüye toplamda 266 bin lira ceza uygulandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen devriye sırasında abart egzoz kullanan lüks bir otomobil sürücüsü durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyeti de olmadığı ortaya çıktı. Şahsa, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve abart egzoz kullanmaktan toplamda 266 bin lira ceza para cezası uygulanırken araç ise ekiplerce bağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de Abart Egzozlu Sürücüye 266 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Abart Egzozlu Sürücüye 266 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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