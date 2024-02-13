Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen kadın, çöp konteynırına girmeye çalıştı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen kadın, çöp konteynırına girmeye çalıştı

Büyükçekmece\'de alkollü olduğu iddia edilen kadın, çöp konteynırına girmeye çalıştı

Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynırına girmeye çalıştı. Yanındaki bir adamın yardımıyla ayakta kalan kadının bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

13.02.2024 22:39
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Büyükçekmece'de ilginç anlar kamerada: Alkollü olduğu iddia edilen kadın, çöp konteynerine girmeye çalıştı

Alkollü olduğu iddia edilen kadın, çöp konteynırına girmeye çalıştı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynırına girmeye çalıştı. Yanındaki bir adamın yardımı ile ayakta kalabilen kadının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın, yol kenarında yere oturarak ağlamaya başladı. Bir süre sonra yanına gelen adam, kadını sürükleyerek kaldırıma çekti. Bir süre konuştuktan sonra ayağa kalkarken kadın bu kez çöp konteynırının içine girmeye çalıştı. Yanındaki adam yine yardımına koşarken kadın, dengesini kaybederek düştü. Yaşanan ilginç anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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