Büyükçekmece'de baca temizliği yapan adam düştü

3.Sayfa

Büyükçekmece'de baca temizliği yapan 40 yaşındaki adam 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de baca temizliği için geldiği 5 katlı apartmanda, 5'inci kattan birinci kata düşen 40 yaşındaki Adem Osman Sağlam hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Dizdariye Mahallesi Kamelya sokakta meydana geldi. İddiaya göre, akrabasının yaşadığı 5 katlı apartmana gelen 40 yaşındaki Adem Osman Sağlam, baca temizliği yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle 5'inci kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, bir akrabasının evine baca temizliği yapmak için gelen Sağlam'ın düştüğünü fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan Adem Osman Sağlam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adem Osman Sağlam'ın cansız bedeni morga götürülmek üzere çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.