Büyükçekmece'de denize giren bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de denize giren bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi

Büyükçekmece sahilinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran yardımıyla karaya çıkartılan erkek şahıs, tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün öğle saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan plaj içerisinde denize girmek isteyen bir erkek şahıs, bir süre sonra kıyıdan uzaklaştı. O esnada boğulma tehlikesi yaşayan şahsı gören vatandaşlar durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Sahilde bulunan cankurtaran denize girerek boğulma tehlikesi geçiren şahsı kurtararak karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından erkek şahıs tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

20.06.2024 16:40
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Büyükçekmece'de denize giren bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi

İSTANBUL - Büyükçekmece sahilinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran yardımıyla karaya çıkartılan erkek şahıs, tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan plaj içerisinde denize girmek isteyen bir erkek şahıs, bir süre sonra kıyıdan uzaklaştı. O esnada boğulma tehlikesi yaşayan şahsı gören vatandaşlar durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi.

Sahilde bulunan cankurtaran denize girerek boğulma tehlikesi geçiren şahsı kurtararak karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından erkek şahıs tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de denize giren bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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