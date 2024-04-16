Büyükçekmece'de Hırsızlar 4 Apartmanın Bahçe Kapısını Çaldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Hırsızlar 4 Apartmanın Bahçe Kapısını Çaldı

Büyükçekmece\'de Hırsızlar 4 Apartmanın Bahçe Kapısını Çaldı

Büyükçekmece'de bayram tatilinin son gününde hırsızlar, bir sokakta bulunan 4 ayrı apartmanın bahçe kapısını çaldı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

16.04.2024 11:29
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Büyükçekmece'de bayram tatilinin son gününü fırsat bilen hırsızlar, bir sokakta bulunan 4 ayrı apartmanın bahçe kapısını çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken Kapısı çalınan vatandaş, " Hırsız kapıyı çalar, çaldı kapımızı" dedi.

Olay, Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kamyonet ile sokağa gelen 2 hırsız, sokak üzerinde bulunan binaların bahçe kapılarını yerinden söküp götürdü. Uyandıklarında büyük bir şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken yaşanan hırsızlık anları sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin kapıları söküp gütürme anları yer aldı.

Konuyla ilgili konuşan mahalle esnafı Mustafa Cengiz, "Olayı duyduğumda çok garipsedim. Kendimizi korumak için yaptırdığımız kapıları söküp götürüyorlar. Vahim durumdayız. Hırsız kapıyı çalmaz ama yerinden alıp götürüyor. Çalarsa kapıyı hırsız olduğu belli olur" dedi.

"Hırsız kapıyı çalar, çaldı kapımızı"

Bekir Gökmen isimli bir diğer vatandaş ise, "Sabah kalkıp baktığımda kapılar yok. Karşıya baktım komşu bağırdı, 'bizimkini de çalmışlar' dedi. Yan tarafa baktım onu da çalmışlar. Bunlar para da yapmıyor. Alıp götürmüşler hiç ahlaki değil bu durum huzur bozucu. Hırsız kapıyı çalar, çaldı kapımızı. Şikayetçi olduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Hırsızlar 4 Apartmanın Bahçe Kapısını Çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Hırsızlar 4 Apartmanın Bahçe Kapısını Çaldı - Son Dakika
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