Büyükçekmece'de İtfaiye Aracı Devrildi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de İtfaiye Aracı Devrildi

23.06.2026 21:44
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İstanbul Büyükçekmece'de itfaiye aracı kaza yaptı, 2 itfaiye eri yaralandı, kaza görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Büyükçekmece'de itfaiye aracının devrilmesi sonucu meydana gelen ve 2 itfaiye erinin yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi'nde bir otomobille çarpışan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 itfaiye eri yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangına giden itfaiye aracının yan yoldan E-5'e bağlanan otomobile çarptığı anlar yer aldı. İtfaiye aracının çarpmanın ardından devrilerek karşı şeride geçtiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de İtfaiye Aracı Devrildi - Son Dakika

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