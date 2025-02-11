Karlı yolda kaza yapan araç kamerada
İSTANBUL - Büyükçekmece'de karla kaplanan yolda kayan hafif ticari araç, otomobile çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Büyükçekmece Gerede Caddesi'nde yaşandı. Karla kaplanan yolda yokuş aşağı kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Büyükçekmece'de Kar Kazası Kamerada - Son Dakika
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