Büyükçekmece'de Otomobil Yangını

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Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi. Motor kısmında çıkan yangın çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yardımıyla söndürüldü.

Olay, Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halindeki 34 CSV 278 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, otomobilini sağ şeride çekti. Alev alan motora müdahale edemeyen sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine gelmesiyle yangın, otomobili sarmadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, çıkan yangın sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL