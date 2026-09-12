Büyükçekmece'de park kavgasına soruşturma, 4 şüpheliye yurt dışı yasağı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de park kavgasına soruşturma, 4 şüpheliye yurt dışı yasağı

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Büyükçekmece'de araç park etme anlaşmazlığından çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanırken, olayın mezhepsel veya etnik bir saikle işlendiğine dair bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede park meselesi nedeniyle çıktığı belirlenen kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Olayın mezhepsel veya etnik bir saikle gerçekleştirildiğine yönelik herhangi bir somut bilgi, belge veya bulguya rastlanmadığı belirtildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Ulus Mahallesi Kaya Sokak üzerinden meydana gelen ve araç park edilmesi hususunda yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirlenen kavgayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine başlatılan çalışmalarda müşteki şüpheliler İ.Ç. ile O.Ç. ve A.Ç. arasında trafikte araç park edilmesi nedeniyle tartışma çıktığı belirlendi. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada tarafların birbirlerine yumrukla vurduğu, kavgada tarafların hafif şekilde yaralandığı tespit edildi. Ardından müşteki şüpheli İ.Ç. ve beraberindeki şahısların müşteki şüpheliler O.Ç. ve A.Ç.'nin ikametine gittiği belirlendi. Burada binanın önündeki araçlara zarar verdikleri ve ikamete taş ve sopa attıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında tarafların ifadelerinin alındığı olayın meydana geliş şekline ilişkin bilgi ve belgelerin de incelemeye alındığı kaydedildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada olayın mezhepsel veya etnik bir saikle gerçekleştirildiğine yönelik herhangi bir somut bilgi, belge veya bulguya rastlanmadığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Soruşturmanın "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret", "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından yürütüldüğü ifade edildi.

Adliyeye sevk edilen O.Ç., A.Ç., İ.Ç. ve Ü.B. hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de park kavgasına soruşturma, 4 şüpheliye yurt dışı yasağı - Son Dakika

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