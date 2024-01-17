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Büyükçekmece'de polis aracının kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de polis aracının kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Büyükçekmece'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünü kovalarken yaşanan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan polis memuru hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların yaralı polise yardım ettiği anlar da yer aldı.

Büyükçekmece\'de polis aracının kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
17.01.2024 - 22:44,  Güncelleme: 22:51
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Büyükçekmece'de şüpheliyi kovalayan polis aracının kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 'dur' ihtarına uymayan motosikleti kovalayan polis ekibi kaza yaptı. Kazada 1 polis memuru yaralanırken, şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Yaşanan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 77 AB 157 plakalı motosiklet sürücüsü Ö.F.B., yol üzerinde seyir halindeyken kendisine dur ihtarında bulunan polis ekiplerinden kaçmaya başlamıştı. Şüpheli şahsı kovalayan polis aracı, kaldırıma çarpmasının ardından kaza yapmıştı. Araç içinde hafif yaralanan polis memuru, araçtan çıkarak şahısların durması için havaya ateş etmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Polisten kaçan motosikletli şahıs ise kaza sonrası yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polis memurunun hastanedeki tedavisine devam edilirken yaşanan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere çevredeki vatandaşların yaralı polisin yardımına koştuğu anlar da yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de polis aracının kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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