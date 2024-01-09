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Büyükçekmece'de polis memurunu şehit eden zanlı hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de polis memurunu şehit eden zanlı hakkında fezleke hazırlandı

Büyükçekmece'de kendisine yardım etmek için gelen polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden zanlı Muhammet Berke Çorak hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı. Fezlekede şüpheli Çorak'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Büyükçekmece\'de polis memurunu şehit eden zanlı hakkında fezleke hazırlandı
09.01.2024 - 14:36,  Güncelleme: 14:46
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Büyükçekmece'de kendisine yardım etmek için gelen polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden zanlı Muhammet Berke Çorak hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı. Fezlekede şüpheli Çorak'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Büyükçekmece'de 9 Ekim 2023 tarihinde polis memuru Cihat Ermiş'i (31) şehit eden Muhammet Berke Çorak (20) hakkında fezleke hazırlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüphelinin evine silahla ateş edilmesi sebebiyle ekip olarak olay yerine giden maktul Cihat Ermiş'in kapıyı" polis" şeklinde seslenerek çaldığı aktarıldı. Fezlekede, cevap verilmemesi nedeniyle can güvenliğinden endişe edilerek yardım etmek için özel güvenlik görevlisi eşliğinde ikamete girildiğinde maktule silahla iki kez ateş edildiği belirtildi. Polisin hayatını kaybettiği açıklanan fezlekede, şüpheli Çorak'ın ifadesine de yer verildi. Çorak "Olay günü uyuşturucu madde kullandım. Husumetli olduğum arkadaşlarım evime silahla ateş etti ve zorla girmeye çalıştı. Polise haber vererek yardım istedim. Silahı alarak mutfak duvarının arkasında beklemeye başladım. 10-15 dakika sonra kapı tekrar zorlanınca hasımlarımın geldiğini düşündüm. Kapı açılıp biri girince 2 kez ateş ettim. Hedef gözetmedim. Polis diye seslenildiğini duymadım ve ölen kişinin polis olduğunu da bilmiyordum" dedi.

Hazırlanan fezlekede şüpheli Çorak'ın 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de polis memurunu şehit eden zanlı hakkında fezleke hazırlandı - Son Dakika


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