Büyükçekmece\'de Silahlı Cinayet: Bora Engin Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Büyükçekmece'de apartmanın otoparkında silahla vurularak öldürülen 42 yaşındaki Bora Engin isimli vatandaş son yolcuğuna uğurlandı.

Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan bir apartmanın otoparkında silahla vurularak öldürülen 42 yaşındaki Bora Engin için Büyükçekmece Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına ailesi, sevenleri ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Engin'in naaşı defnedilmek üzere Zeytinburnu'nda bulunan Merkezefendi mezarlığına götürüldü. - İSTANBUL