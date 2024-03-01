Büyükçekmece'de sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı
İSTANBUL - Büyükçekmece'de iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçarken polis tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Olay Fatih Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre H. B. isimli şahıs ile kimliği henüz öğrenilemeyen silahlı şüpheli arasında kavga yaşandı. Kavga sonrası H.B. olay yerinden kaçarken cadde üzerinde ayağından silahla vurularak yaralandı. Yaralanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralı halde olay yerinden ambulans ile hastaneye kaldırılan B.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Çevrede inceleme yapan polis, şahısların kovalamaca esnasında attıkları taşlardan birisinin de berber dükkanının camını kırdığını tespit etti. Kaçan şüphelinin yakalama çalışması devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Büyükçekmece'de sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika
Osmaniye'de yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 4 kişiden biri de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ölmüştür. Tutuklanan Erol Ö., cezaevine gönderilmiştir. Diğer yaralıların tedavileri devam etmektedir.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski Ankara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Müfit Güner'in kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 26 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 11 şüphelinin silah ticareti, yağma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından tutuklanmaları talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildiği açıklandı. Operasyonlar sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeler, silahlar ve mühimmatlar ele geçirildi.
Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili açıklama yaptı. Olayda 7 kişi yaralanırken, şüpheli şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya uçarak takla attı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kararı bulunan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan hükümlüler, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma suçlarından dolayı cezaevine teslim edildi.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adreste kaçak silah imalatı yapıldığını tespit etti. Operasyonda bir balistik yelek, 3 ruhsatsız silah, 3 şarjör, 3 top mermisi, hassas terazi, fişekler ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli E.S.Ç. emniyete götürüldü.
Bursa'da hakkında 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, evinde bazanın altında saklanırken kıskıvrak yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, hırsızlık suçlarından hüküm giyen Y.C.S. isimli şahıs, evinde saklandığı bazanın altında yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti ve sağlama suçlarından aranan R.K. ve M.İ. de yakalandı. Aranan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne Havsa yolu Tayakadın köyü mevkiinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantini önünde bugün meydana gelen silahlı saldırı sonrası, hastane yönetimi aldığı hasta ziyaretlerini bir süreliğine durdurdu. Saldırı sonucunda 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Güvenlik sebebiyle hastaneye ziyaretler yasaklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?