Büyükçekmece'de tehlikeli paten yolculukları yürekleri ağza getirdi

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Büyükçekmece'den S rampa olarak adlandırılan E-5 karayolu mevkiinde gençlerin farklı zamanlarda sergilediği tehlikeli paten yolculukları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Olay, Büyükçekmece'de S rampa olarak adlandırılan E-5 karayolunda yaşandı. Yokuş aşağıya inen yolda hızla giden araçların arasında paten süren gençler, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer vatandaşların canlarını tehlikeye atıyor. Günün bazı saatlerinde ortaya çıkan patenli sürücülerin o anları çoğu kez vatandaşlar tarafından cep telefonu ve araç kamerasıyla kayda alındı. Yaşananları gören vatandaşların yürekleri ağza geldi. - İSTANBUL