Büyükçekmece'den S rampa olarak adlandırılan E-5 karayolu mevkiinde gençlerin farklı zamanlarda sergilediği tehlikeli paten yolculukları izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Olay, Büyükçekmece'de S rampa olarak adlandırılan E-5 karayolunda yaşandı. Yokuş aşağıya inen yolda hızla giden araçların arasında paten süren gençler, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer vatandaşların canlarını tehlikeye atıyor. Günün bazı saatlerinde ortaya çıkan patenli sürücülerin o anları çoğu kez vatandaşlar tarafından cep telefonu ve araç kamerasıyla kayda alındı. Yaşananları gören vatandaşların yürekleri ağza geldi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Büyükçekmece'de tehlikeli paten yolculukları yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Genç ilçesi kırsalında 18,5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 17 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri şahsı durdurup arama yaptı. Şüpheli A.T.'nin (30) yapılan kaba üst aramasında 17 gram kubar esrar ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bong ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Denizli'de bir üniversite öğrencisi genç kız, yaklaşık 2 aydır penceresine gelen tacizci nedeniyle kabus yaşadı. Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen şüpheli, genç kızın odasını izlemekle suçlanıyor. Korku dolu günler geçiren genç kız, çareyi evden taşınmakta buldu. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde genç bir erkek cesedi bulundu. Ceset, teşhis için morga kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar geldi. Cesedin 25 yaşlarında bir gence ait olduğu, kimlik tespitinin ise otopsi işlemleriyle birlikte yapılacağı öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan 'Kalkan-17' operasyonu hakkında bilgi verdi. Yapılan operasyonlarda 44 göçmen kaçakçısı ve 881 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonun, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmen sorununa karşı mücadelede önemli bir adım olduğu belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de uyuşturucu madde ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada, bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin üst aramasında, elektronik sigara ve kalem içerisinde uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kütahya'da Narkotik ekipleri tarafından durdurulan otobüsteki bir yolcunun eşyaları arasında yapılan aramada 97 adet likit esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevreyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsündeki M.B. (52) isimli şüpheli şahsın eşyalarında yapılan aramada, 97 adet likid esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Bursa'da freni boşalan bir otobüs, önce orta refüjdeki ağaca çarptı, ardından park halindeki kamyonete ve evin duvarına çarparak durdu. Kazada otobüs şoförü hafif yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Sakarya'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma ve Arifiye İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince cumhuriyet savcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir şahsın evine operasyon yapıldı. Şüphelinin ev ve eklentileri ile aracında yapılan aramada, 949 gram sentetik uyuşturucu, kasatura, balta, ruhsatsız av tüfeği, 3 fişek, suçtan elde edilen 57 bin 85 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı ile yanındaki 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Fatih'te bir kadını darp eden şüpheli, işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından toplam 11 adet suç kaydı bulunan A.Ü.Ş.(32) isimli şahıs olarak tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan yürütülen tahkikat işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilecektir.
Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan operasyonda, 18 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yerel Seçimler için vatandaşlar önümüzdeki Pazar günü sandığa giderek, Mahalli İdareler seçimlerinde yaşadıkları il ve ilçelerin Belediye Başkanını seçecek. Seçime artık günler kala Sandıklar kurulmadan önce kampanyalarda sona gelinirken anketler de art arda açıklanıyor.
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