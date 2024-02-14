Büyükçekmece'de Ters Yöne Giren Sürücü Kaldırımda Son Sürat İlerledi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Ters Yöne Giren Sürücü Kaldırımda Son Sürat İlerledi

Büyükçekmece\'de Ters Yöne Giren Sürücü Kaldırımda Son Sürat İlerledi

Büyükçekmece Hadımköy Yolu'nda bir sürücü, geri dönmek için kavşağı kullanmak yerine kaldırıma çıkarak ters yönde ilerledi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, aracın trafiği ve yayaları tehlikeye atarak kazaya davetiye çıkardığı görüldü.

14.02.2024 09:35  Güncelleme: 09:36
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Büyükçekmece'de Hadımköy Yolu'nda bir sürücü ters yöne girerek kaldırımda son sürat ilerledi. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, Pazartesi akşam saatlerinde Büyükçekmece Hadımköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sürücü geri dönmek için 200 metre ilerideki kavşağı kullanmak yerine aracıyla kaldırıma çıkarak ters yönde ilerledi. Hızla giden sürücünün kaldırım işgali bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yaya yolu üzerinde hızla seyreden aracın hem trafiği hem de yayaların hayatını tehlikeye atıp kazaya davetiye çıkardığı o anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Ters Yöne Giren Sürücü Kaldırımda Son Sürat İlerledi - Son Dakika
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