Büyükçekmece'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Büyükçekmece'de arızalı tırının altına bakarken aracın hareket etmesi sonucu sürücü K.Y. öldü.

11.02.2025 19:00
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Büyükçekmece'de feci ölüm: Arızaya bakmak için indi, tırının altında kalarak öldü

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de arızalanan tırına bakmak için aşağıya inen sürücü, bir anda hareket eden aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Çatalca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 GPU 862 plakalı tırın sürücüsü K.Y. arızalanan aracına bakmak için inip tekerlerin altına baktı. Sürücünün kontrolü sırasında araç hareket etmeye etti. Aniden hareket eden tırın altında kalan K.Y., olay yerinde hayatını kaybetti. Araç ise yol kenarındaki bir iş yerinin bahçe tellerine çarparak durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servise haber verdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından hayatını kaybeden sürücü K.Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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