Büyükçekmece'de yaya geçidinde motosiklet kazası: Kadın ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Büyükçekmece'de yaya geçidinde motosiklet kazası: Kadın ağır yaralandı

Büyükçekmece'de yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına hızla gelen bir motosiklet çarptı. Kadın metrelerce savrulurken ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

17.05.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi metrelerce savrulan kadın ağır yaralanırken olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, öğlen saatlerinde Büyükçekmece Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.H. İsimli yabancı uyruklu kadın yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye başladı. Kadına bu sırada yokuş aşağıya hızla gelen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile R.H. metrelerce öteye savruldu. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken sürücünün de yaralandığı öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Büyükçekmece, Motosiklet, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de yaya geçidinde motosiklet kazası: Kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
13:18 Helal olsun sana Daniele Santarelli’den alkışlanacak hareket Helal olsun sana! Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 15:46:26. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de yaya geçidinde motosiklet kazası: Kadın ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement