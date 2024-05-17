Büyükçekmece'de yaya geçidinde motosiklet kazası: Kadın ağır yaralandı

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Büyükçekmece'de yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi metrelerce savrulan kadın ağır yaralanırken olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, öğlen saatlerinde Büyükçekmece Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.H. İsimli yabancı uyruklu kadın yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye başladı. Kadına bu sırada yokuş aşağıya hızla gelen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile R.H. metrelerce öteye savruldu. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken sürücünün de yaralandığı öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL