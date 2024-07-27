Büyükçekmece E-5 Karayolunda Feci Kaza: Bariyerlerden Atlayan Şahıs Hayatını Kaybetti

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Büyükçekmece E-5 karayolunda feci kaza

Bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan şahıs hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece Kamiloba'da E-5'te bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalışan 37 yaşındaki adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün gece saatlerinde E-5 Karayolu Kamiloba mevkii Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Kamiloba Mevkii'nde yolun karşısına geçmenin yasak olduğu noktada bariyerlerden atlayan 37 yaşındaki Musa Karaytu'ya hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karaytu, karşı şeride savruldu. Ağır yaralanan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparak polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Adamın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Karaytu'nun cenazesi morga kaldırılırken sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Karaytu'nun karşıya geçmeye çalışırken aracın çarpması yer aldı.