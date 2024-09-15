Büyükçekmece E-5'te Tır Kazası - Son Dakika
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Büyükçekmece E-5'te Tır Kazası

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Yağmur nedeniyle kaygan yolda tır devrildi, trafik yoğunluğu oluştu. Yaralı yok.

15.09.2024 14:41
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Büyükçekmece E-5'te yağmur nedeniyle kayan tır, yolu trafiğe kapattı

İSTANBUL - Büyükçekmece E-5'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak yan döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan dönen tır nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde Büyükçekmece E-5 Edirne istikametinde yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 76 AAJ 725 plakalı tır, bariyerlere çarparak yan döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yan dönen tır nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Tır ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede çekilirken, trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece E-5'te Tır Kazası - Son Dakika

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