Büyükçekmece sahilinde yeşil alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Büyükçekmece sahilindeki ağaçlık yeşil alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Büyükçekmece sahilinde ağaçların da bulunduğu yeşil alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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