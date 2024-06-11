Büyükçekmece Sahilindeki Kahve Dükkanında Çıkan Kavga - Son Dakika
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Büyükçekmece Sahilindeki Kahve Dükkanında Çıkan Kavga

Büyükçekmece sahilinde bulunan bir zincir kahve dükkanında 'yan bakma' meselesinden çıkan tartışma tekme, tokat ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kavga, kafenin sahil tarafına taşındı ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisin gelmesiyle kavga son buldu ve gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

11.06.2024 09:33
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Büyükçekmece sahilde bulunan bir zincir kahve dükkanında 'yan bakma' meselesinden çıkan tartışma tekme, tokat ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kavga dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahil'de bulunan zincir kahve dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre mekanda oturan müşteriler arasında 'yan baktın' meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanılan tartışma kısa sürede taraflar arasında kavgaya dönüştü. Tarafların kafe içerisindeki kavgası sahilde taştı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken polisin gelmesiyle son buldu. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece Sahilindeki Kahve Dükkanında Çıkan Kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece Sahilindeki Kahve Dükkanında Çıkan Kavga - Son Dakika
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