Büyükkarıştıran'daki Oyuncak Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Büyükkarıştıran'daki Oyuncak Fabrikasında Yangın

Büyükkarıştıran\'daki Oyuncak Fabrikasında Yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Pilsan Oyuncak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kısa sürede yayıldı ve bölgeye takviye ekipler gönderildi.

01.01.2025 13:41  Güncelleme: 13:51
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bir oyuncak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Büyükkarıştıran beldesinde bulunan Pilsan Oyuncak fabrikasında öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Yangın için bölgeye Kırklareli'ndeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ'ın Çorlu, Ergene ve Muratlı ilçelerinden de takviye ekipler gönderildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çevre belediyelerden su tankerleri ve iş makineleri de olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle fabrikanın bulunduğu bölgede gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükkarıştıran'daki Oyuncak Fabrikasında Yangın - Son Dakika

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