Çad'da çiftçiler arasında çıkan çatışmada 35 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Çad'ın güneybatısındaki Logone Occidental bölgesinde dün çiftçiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 35 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Çad'da genellikle çiftçiler arasında hayvan otlatma nedeniyle sık sık ölümcül çatışmalar yaşanıyor. - NCAMENA
Son Dakika › 3.Sayfa › Çad'da Çiftçiler Arasında Çatışma: 35 Ölü - Son Dakika
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