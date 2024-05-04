Cadde ortasında silahlı saldırı: Aracına malzeme yüklerken saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Cadde ortasında silahlı saldırı: Aracına malzeme yüklerken saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde müzik malzemelerini aracına yükleyen bir kişi, cadde üzerinden geçen bir otomobil içerisinden silahla ateş edilerek bacağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

04.05.2024 20:52  Güncelleme: 20:54
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Aracına malzeme yüklerken silahlı saldırıya uğradı

Cadde ortasında otomobilden silahla ateş açarak kaçtı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde müzik malzemelerini hafif ticari aracına yükleyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırıyı gerçekleştirerek otomobil ile olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzik malzemelerini hafif ticari aracına yükleyen M.T.'e, cadde üzerinden geçen bir otomobil içerisinden silahla ateş edildi. Kurşun bacağına isabet eden M.T. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, cadde ortasında M.T.'i silahla yaralayarak otomobil ile kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, Saldırı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cadde ortasında silahlı saldırı: Aracına malzeme yüklerken saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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